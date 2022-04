Google lancia un gioco che vi permette di creare un computer quantistico... più o meno

Ormai i Doodle di Google sono diventati dei veri e propri videogiochi, come mostra il Doodle Isola dei Campioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020, un vero e proprio JRPG a 16-bit. Negli ultimi giorni, invece, Google ha celebrato il World Quantum Day con un simpatico minigioco che permette agli utenti di creare "in casa" un computer quantistico.

Il minigioco, intitolato "The Quantum Game", è disponibile su un apposito sito web realizzato da Google ed è stato realizzato in partnership con Doublespeak Games. Stando a quanto riporta la stessa Google, "The Quantum Game" è un "giocoso viaggio verso la costruzione di un computer quantistico, un qubit alla volta".

Lo scopo di Big G, comunque, non è solo quello di celebrare il World Quantum Day, ovvero la Giornata Internazionale della Quantistica, fissata al 14 aprile scorso, ma anche quello di diffondere l'interesse per la fisica quantistica e per le sue applicazioni nel campo dei computer e dei supercomputer, rendendo "pop" un settore la cui complessità spesso allontana anche gli utenti più appassionati.

Il gioco ha per protagonisti i Qubit, i blocchi di base di ogni computer quantistico. Lo scopo del minigioco, accessibile direttamente dal browser web, è quello di ottenere il numero più alto possibile di qubit evitandone il surriscaldamento: a conti fatti si tratta di una riproduzione su scala decisamente minore (e priva di qualsiasi nozione fisica o matematica da imparare) di ciò che fanno tutti i giorni gli ingegneri quantistici di Google sui supercomputer dell'azienda.

Il Direttore della sezione educativa del progetto Google Quantum, Abe Asfaw, ha spiegato che "giocando, potrete scoprire nuovi upgrade, completare grandi ricerche e, si spera, sviluppare la vostra curiosità relativa ai computer quantistici che stiamo sviluppando qui a Google".

Asfaw ha anche aggiunto che "abbiamo bisogno di più studenti che decidono di intraprendere una carriera in cui utilizzano o creano dei computer quantistici, perciò dobbiamo far capire loro cosa significa essere uno scienziato o un ingegnere quantistico. Per me, questo è lo scopo del World Quantum day: mostrare a tutti di cosa si parla veramente quando ci riferiamo all'informatica quantistica e come chiunque possa farne parte".