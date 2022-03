Google lancia iniziativa per aiutare popolazione ucraina: donerà fino 5 milioni di Dollari

Anche il colosso di Mountain View Google scende in campo per aiutare i cittadini ucraini colpiti dall’offensiva russa nel loro Paese: fino alla fine di aprile 2022, gli utenti potranno donare una quantità di denaro a piacere tramite Big G, e quest’ultima donerà una somma pari fino a un massimo di 5 milioni di Dollari.

L’iniziativa in questione è chiamata “Aiuti alle persone colpite dalla guerra in Ucraina” ed è disponibile anche in Italia tramite il sito dedicato, dove l’azienda ha scritto quanto segue: “La guerra in Ucraina ha generato una catastrofe umanitaria. Le Nazioni Unite hanno previsto che il numero di persone in fuga dal Paese potrebbe salire a 5 milioni nelle prossime settimane e mesi. […] Per sostenere gli sforzi di primo soccorso e aiuto umanitario, Google.org e i dipendenti di Google si sono impegnati a contribuire con più di 25 milioni di dollari tra donazioni di denaro e di altri beni. Per aiutare ulteriormente i soccorsi, Google.org donerà una somma pari ad ogni donazione inviata per questa campagna entro il 30 aprile, fino a un massimo di 5 milioni di dollari”.

Le donazioni effettuate tramite il portale Google saranno devolute a tre organizzazioni umanitarie: UNHCR, UNICEF e World Food Programme, già sul posto per assistere le famiglie in fuga dall’Ucraina e coloro che sono ancora intrappolati nelle aree del conflitto.

