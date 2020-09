Google lancia Interland, un gioco per insegnare la sicurezza online ai più piccoli

Nuovo progetto di Google per i più piccoli. Si chiama Interland e si configura come un gioco per sensibilizzare i bambini sulla sicurezza online ed i pericoli rappresentati da internet. La nuova iniziativa del motore di ricerca è rivolta ai bimbi con età compresa tra i 6 ed i 13 anni.

Accedendo alla pagina ufficiale di Interland e cliccando sul pulsante "cominciamo", i più giovani saranno guidati all'interno di un percorso che consentirà loro di diventare dei cittadini digitali più responsabili.

Google spiega in una pagina informativa, rivolta a famiglie e docenti, qual è l'obiettivo di questa iniziativa ed i principi base che la guidano. Al primo posto c'è l'utilizzo della tecnologia con buon senso: questo principio si basa sul pilastro che realtà ed internet non sono due mondi separati e che ciò che si fa online ha lo stesso peso di quello che si fa offline.

L'altro pilastro si basa sulla distinzione tra vero e falso, ed in questo caso i bambini verranno aiutati a non cadere nelle trappole, am anche a custodire le loro informazioni personali.

Interessante anche il modulo sulla gentilezza: Google si sofferma sull'hate speech ed incentiva comportamenti positivi per contrastare atteggiamenti di prepotenza ed incitamento all'odio.

Il progetto è curato anche da AltroConsumo e la fondazione Mondo Digitale.