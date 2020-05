Google lancia in Italia il Chromebook Shop: disponibili tanti nuovi modelli

Google ha lanciato a sorpresa in Italia il nuovo Chromebook Shop, una nuova parte del negozio online del colosso di Mountain View che consente agli utenti di scegliere in facilità il nuovo modello di Chromebook da acquistare. Lo Store è sviluppato in collaborazione con Acer, Lenovo, ASUS ed HP.

Nella homepage del Chromebook Shop troviamo tantissimi dispositivi. Ad esempio l'Acer Chromebook 314 è disponibile a 349 Euro, mentre il modello 315 passa a 349 Euro, che diventano 699 Euro se si sceglie il Chromebook 714 di Acer.

Dal fronte ASUS invece troviamo il Chromebook C425 a 499,99 Euro, oltre al Chromebook C423 a 319 Euro.

Per quanto riguarda HP, invece, il Chromebook x360 12b viene venduto a 499,99 Euro, mentre il Chromebook x360 14b a 449,99 Euro.

Di Lenovo invece è disponibile il Chromebook C340-11 a 349 Euro, lo stesso prezzo del S340-14.

Sempre nella homepage, è disponibile un tool che consente di impostare tantissimi filtri a seconda delle proprie esigenze, tra cui prezzo, dimensioni, marca, funzionalità esclusive e tipologie di utilizzo. Google ha anche messo a disposizione uno strumento che, attraverso una serie di domande, consiglia il modello ideale agli utenti.

Si tratta senza dubbio di un'aggiunta molto interessante per il mercato italiano. Fateci sapere nella sezione commenti cosa ne pensate.