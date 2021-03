Google lancia le Live Caption per Chrome: sottotitoli su audio e video per tutti

Dopo diversi mesi di test, finalmente la funzione Live Caption è giunta ufficialmente su Google Chrome per Desktop e dispositivi mobili: se in precedenza risultava essere una feature esclusiva dei Google Pixel, ora gli sviluppatori di Big G avrebbero deciso di garantire maggiore accessibilità e una migliore esperienza d’uso a tutti gli utenti.

Come annunciato da Google stessa tramite un post nel suo blog ufficiale, le Live Caption permettono di generare automaticamente sottotitoli in tempo reale per i contenuti multimediali con audio sul browser: video, podcast e librerie audio personali, servizi di chat audio o video sul web, ogni contenuto sarà coperto da questa funzionalità con l’obiettivo evidente di rendere i contenuti online più accessibili.

Se ci si troverà in ​​un ambiente rumoroso, o si terrà il volume basso, oppure si è parte dei 466 milioni di persone nel mondo che sono sorde o ipoudenti, avere i sottotitoli consentirà a tutti noi di seguire qualsiasi contenuto a prescindere dalla sua tipologia. Laura D'Aquila, un ingegnere del software che lavora su Google Workspace e che ha problemi di udito, ha testato la funzione: "Con Live Caption non devo più perdere la visione di video a causa della mancanza di sottotitoli e posso impegnarmi in conversazioni nella vita reale con familiari, amici o colleghi su questo contenuto. Di recente, il mio collega ha inviato un video alla chat del nostro team, ma non era sottotitolato. Con Live Caption ho potuto seguire e condividere le mie reazioni al video con il mio team".

Questi sottotitoli in Chrome vengono creati sul dispositivo, come spiegato dall’azienda di Mountain View, e ciò consente ai loro di apparire durante la riproduzione del contenuto in maniera estremamente intuitiva. Considerato, inoltre, che alla sua attivazione sul browser Chrome il sistema scaricherà automaticamente il software necessario, Live Caption risulta funzionare anche offline.

Per attivare Live Caption in Chrome, quindi, basterà andare su Impostazioni > Avanzate > Accessibilità: la funzione attualmente supporta l'inglese ed è disponibile a livello globale nell'ultima versione di Chrome su dispositivi Windows, Mac e Linux e sarà presto disponibile su ChromeOS. Per i dispositivi Android, infine, Live Caption è già disponibile per qualsiasi audio o video riprodotto su smartphone.



Ma a proposito di Google Chrome, il browser recentemente ha ricevuto l'update alla versione 89, la prima di una lunga serie di aggiornamenti che, come annunciato dall'azienda, arriveranno più rapidamente nei PC degli utenti.