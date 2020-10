Google lancia i modelli 3D di Halloween e la Street View dell'ISS!

Halloween 2020 è imminente, dato che mancano ormai poche ore a sabato 31 ottobre 2020. Google ha, dunque, lanciato una funzionalità interessante relativa alla nota ricorrenza di origine celtica. Inoltre, c'è anche una novità per gli appassionati dell'ambito spaziale.

Partendo dai modelli 3D di Halloween, Google ha aggiunto diversi elementi carini, accessibili effettuando delle ricerche da dispositivi mobili. In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Police, sono state aggiunte delle visualizzazioni 3D di scheletri, fantasmi, zucche e animali, come un gatto con un cappello "magico". Per trovare alcuni di questi modelli, basta, ad esempio, cercare su Google dal proprio smartphone le parole "zucca di halloween", premere sul pulsante "Visualizza in 3D" e dare un'occhiata alla visualizzazione. Dopodiché, è possibile accedere agli altri elementi mediante la sezione "Modelli correlati", presente in basso. Insomma, una trovata carina, una sorta di "easter egg" in pieno stile BigG.

Per il resto, rimanendo in casa Google, l'azienda di Mountain View ha annunciato, mediante il suo blog ufficiale, che per i 20 anni relativo al lavoro degli astronauti sull'ISS (Stazione Spaziale Internazionale) è stata realizzata una visualizzazione 3D. In particolare, si può vedere il modello 3D della Stazione Spaziale Internazionale a partire dalla pagina ufficiale del sito Google Arts & Culture. C'è inoltre una sorta di funzionalità "Street View", a cui potete accedere da questa pagina. Vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata anche a questo tour virtuale.

Infine, Google ha messo nuovamente a disposizione il minigioco di Halloween originariamente pubblicato nel 2016. Per accedervi, basta cercare "halloween" su Google e premere sul pulsante "Gioca ora". Insomma, BigG ha lanciato delle chicche interessanti.