Google lancia Nearby Share su PC: trasferire file da Windows ad Android è facilissimo!

Nel mese di settembre dello scorso anno, Google ha lanciato Nearby Share, una feature del tutto simile a AirDrop di Apple e che permette di condividere documenti tra un dispositivo Android e l'altro, per esempio tra smartphone e tablet. Ora, però, Google ha deciso di estendere Nearby Share anche su PC, benché con alcune limitazioni.

La mossa di Big G fa parte dei piani di Google per avvicinare dispositivi Windows e Android, annunciati ufficialmente al CES 2022 e passati, tra le altre cose, per il recente aggiornamento ad Android 13 di WSA, il sotto-sistema Android per PC Windows 11 che permette di far girare app per smartphone da computer.

Un post sul blog di Google spiega dunque che in queste ore è in fase di rollout un'app Beta di Nearby Share per Windows, che ha lo scopo di semplificare nettamente il trasferimento di file e immagini tra PC e dispositivi Android. L'applicazione può essere scaricata dal sito web di Android ed è compatibile con tutti i device aggiornati ad una versione a 64 bit di Windows 10 e Windows 11, esclusi i PC con processori ARM.

Esattamente come AirDrop, per funzionare l'app richiederà di attivare il Bluetooth e il Wi-Fi del PC e dello smartphone, ma potrete anche decidere quali altri device potranno "vedere" il vostro computer in rete, in modo da potervi collegare solo con il vostro smartphone o tablet e non con tutti coloro che si trovano nelle vostre vicinanze. Una mossa ottima, che dovrebbe ridurre il numero di spam e di documenti pericolosi inviati tramite Nearby Share sulle reti pubbliche. Grazie all'opzione, per esempio, potrete rendere il vostro PC visibile solo ai contatti salvati nella rubrica dello smartphone, oppure solo ai dispositivi connessi al vostro account Google.

Per inviare un file agli altri device tramite Nearby Share, comunque, vi basterà trascinarlo dentro l'app su PC, oppure semplicemente cliccare sul documento che volete trasferire con il tasto destro e scegliere l'opzione Nearby Share. Vi ricordiamo solo di fare attenzione al fatto che la distanza massima per l'uso di Nearby Share è pari a circa cinque metri.