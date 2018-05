Google lancia One: i nuovi piani di cloud storage economici

Importanti modifiche in arrivo per i piani di sottoscrizione al servizio di cloud storage di Google. La società di Mountain View, infatti, ha lanciato Google One, un nuovo programma di abbonamento significativo più economico e che allo stesso tempo offre degli importanti vantaggi agli iscritti.

Google One si archivia su più piani, che vanno a coprire le esigenze di tutte le fasce. La novità più interessante è senza dubbio rappresentata dalla nuova opzione da 2,99 Dollari al mese, che offre 200 gigabyte di spazio di archiviazione.

Il piano da 2 terabyte, che solitamente costa 19,99 Dollari al mese, passerà a soli 9,99 Dollari, mentre l'abbonamento da 1 terabyte da 9,99 Dollari al mese è stato completamente rimosso. Nessun'altra modifica per le sottoscrizioni da 10, 20 e 30 terabyte, che costeranno rispettivamente 99,99 Dollari, 199,99 Dollari e 299,99 Dollari, ovviamente da pagare su base mensile.

Il tasso di conversione per l'Italia è di 1:1, il che vuol dire che ad esempio il piano da 30 terabyte costerà 299,99 Euro.

Le novità non finiscono qui, perchè Google renderà il piano condivisibile in famiglia per i nuclei composti da massimo cinque membri ed offrirà agli utenti l'accesso al supporto in live chat anche sul piano economico da 1,99 Euro al mese da 100 gigabyte. Si tratta di una prima assoluta, dal momento che mai prima d'ora Google aveva offerto un supporto del genere per gli utenti che non dispongono dell'account aziendale G Suite.

Per coloro che necessitano di poco spazio, Google One conferma il piano gratuito da 15 gigabyte.