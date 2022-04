Google lancia Passa ad Android, l'app per iPhone che sposta i dati

Dopo parecchi rumor in merito all'app Switch to Android, finalmente è arrivato il momento che gli utenti aspettavano. Infatti, sul negozio digitale ufficiale di Apple è comparsa Passa ad Android.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e MacRumors, l'applicazione che la società di Mountain View ha ufficialmente rilasciato sull'App Store consente agli utenti di passare da iPhone ad Android (l'app è stata appena rilasciata nel momento in cui scriviamo, quindi potreste non trovarla attualmente mediante ricerca sullo store digitale di Apple, ma solamente tramite il link diretto che vi abbiamo appena fornito).

Per chi non lo sapesse, si tratta di una sorta di "risposta" all'applicazione Passa a iOS, presente da lungo tempo sul Play Store di Google. In ogni caso, la nuova app resa disponibile da BigG permette di spostare in modo sicuro dati come quelli relativi a contatti, eventi di calendario, foto e video. Le foto si possono anche trasferire da iCloud e l'utente viene inoltre guidato alla disattivazione di iMessage, così che possa ricevere gli SMS sul dispositivo Android appena acquistato.

Tra l'altro, tutto avviene senza cavi, dunque via wireless. Insomma, dopo anni di "discussioni" in merito all'arrivo dell'app, alla fine Google ha effettuato, in modo tutto sommato "silenzioso", anche questo passo, che renderà per certi versi più semplice il passaggio da un iPhone a uno smartphone Android.