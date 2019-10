Google lancia Password Checkup: come controllare se i vostri account sono al sicuro

Il gestore di password di Google è uno dei più popolari ed usati del web, anche grazie al sistema di sincronizzazione che permette di trovare rapidamente le password su tutti i sistemi operativi. La società di Mountain View ha oggi annunciato il lancio di una nuova funzione per proteggere gli utenti.

Si chiama "Password Checkup" ed analizzerà gli accessi per assicurarsi che le parole d'accesso non siano state vittima di qualche violazione di sicurezza.

La funzione era già disponibile da tempo come estensione per Chrome, ma da oggi Google ha deciso di integrarla direttamente nei controlli di sicurezza degli account.

Collegandosi all'indirizzo passwords.google.com, nella parte alta della pagina si visualizzerà il "Password Checkup", che come suggerisce la didascalia effettua un controllo incrociato delle password con quelle presenti nei database trapelati in rete a seguito delle violazioni dei servizi. Il motore di ricerca ha anche precisato che effettuerà dei controlli anche nel dark web, per garantire un livello di sicurezza ancora più elevato.

Basta cliccare su "Controlla Password" per far partire la verifica. Al termine del processo le password saranno divise in tre categorie "password compromesse", "password riutilizzate" e "password inefficaci". Per le prime Google consiglia di cambiarle immediatamente, mentre per le altre raccomanda la creazioni di password univoche ed efficaci.

Il tool è disponibile sia su mobile che su web.