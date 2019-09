Google lancia la sfida ad Apple: fissata la data dell'evento di presentazione di Pixel 4

Dopo l'evento di Apple tenutosi qualche giorno fa, adesso è arrivato il turno di Google. Infatti, la società di Mountain View ha annunciato la data dell'evento di presentazione dei nuovi smartphone dalla gamma Pixel 4. Tra l'altro, i rumor e i leak su questi dispositivi non mancano di certo e tutto fa pensare che Google voglia sfidare Apple.

In particolare, come potete vedere dall'immagine di copertina, sembra proprio che l'azienda di Mountain View abbia intenzione di adottare un comparto fotografico disposto a "quadrato" piuttosto simile a quello di iPhone 11 Pro. D'altronde, i rumor e i leak vanno tutti in questa direzione e sono pure emersi due video hands-on che mostrano Pixel 4 a 360 gradi. Insomma, ormai non ci sono molti dubbi.

Per quanto riguarda la data di presentazione degli smartphone, Google ha fissato il suo evento per il prossimo 15 ottobre 2019. Oltre alla gamma Pixel 4, si vocifera anche una possibile presenza del laptop Pixelbook 2, di un nuovo speaker con Google Assistant e di svariate novità lato software.

In ogni caso, il piatto forte dovrebbe essere Pixel 4. Secondo i precedenti rumor, lo smartphone dovrebbe montare un display AMOLED con risoluzione QHD e refresh rate di 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 855, 6GB di RAM LPDDR4 e una batteria da 3700 mAh. A livello software, non dovrebbe mancare una funzionalità che consente di tenere accesso il display mentre lo si sta guardando. Potrebbe invece essere assente il sensore di impronte digitali, in favore del Face Unlock 3D. Staremo a vedere, sicuramente nel corso delle prossime settimane avremo modo di tornare a parlare dell'evento di Google e dei possibili annunci.