Google lancia la sfida ad Echo Show: Nest Hub in Italia da oggi

La sfida degli assistenti vocali per la casa vede quest'oggi il debutto in Italia di un nuovo prodotto. Google infatti ha annunciato il lancio italiano di Nest Hub, il nuovo smart speaker basato su Google Assistant, dotato di display touchscreen con diagonale da 7 pollici.

Nest Hub può essere acquistato già da oggi sullo Store ufficiale di Google al prezzo di 129 Euro, con spedizione gratuita, nelle colorazioni grigio chiaro e grigio antracite.

La versione Italiana però non è dotata di videocamera, il che costringe gli utenti a guardare altrove (Nest Hub Max in primis) se necessitano di un dispositivo dotato di fotocamera in grado di scattare i selfie o effettuare video chiamate.

A livello tecnico, Nest Hub include due microfoni a lungo raggio che consentono al dispositivo di ascoltare gli input dei proprietari anche da lunga distanza, ma anche sensori di luce ambientali, ed un altoparlante a lungo raggio. La scheda tecnica è completata dal Chromecast integrato, il supporto all'audio multiroom ed il Bluetooth 5 che garantisce la compatibilità con altri dispositivi.

Sempre per quanto riguarda la compatibilità, Nest Hub supporta Android, iOS, macOS, Windows ed ovviamente i Chromebook.

L'arrivo a pochi giorni dal lancio da parte di Amazon del nuovo Echo Show 5, che aumenta ulteriormente la concorrenza in un settore che sta lentamente diventando nevralgico per i giganti della Silicon Valley.