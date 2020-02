Google lancia la sfida a TikTok rilasciando un'app in esclusiva per iPhone

Il mondo della tecnologia a volte sa essere piuttosto bizzarro. In particolare, la notizia che arriva oggi potrebbe sembrare una sorta di "barzelletta". Infatti, Google ha lanciato la sua sfida a TikTok rilasciando un'applicazione disponibile in esclusiva per iOS. Sì, avete capito bene.

Stando anche a quanto riportato da Digi Statement, il colosso di Mountain View ha reso disponibile al download la sua applicazione Tangi solamente per iPhone (e browser). Stiamo parlando di un social network simile per certi versi a TikTok, in cui gli utenti possono caricare video della durata massima di 60 secondi.

Stando alla società californiana, questa piattaforma è pensata per stimolare la creatività, in quanto gli utenti possono condividere contenuti legati al mondo del Fai-da-te e invitare le altre persone a ricreare quanto si vede a schermo. Si tratta insomma di un social network che sembra avere un obiettivo diverso rispetto a quello di TikTok, ma appare chiaro che l'intento della società californiana sia quello di puntare al pubblico della piattaforma cinese. Sono in molti infatti a vedere Tangi come una sfida diretta a TikTok.

Qui sopra trovate un video in cui viene spiegato in breve come funziona Tangi. Per ulteriori informazioni sul social network, vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale dell'App Store statunitense.