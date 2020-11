Google lancia Task Mate, l'app che ti paga per fare foto e inviare audio

Una delle applicazioni di Google più interessanti è Google Opinion Rewards, software che permette agli utenti di completare vari sondaggi periodicamente in cambio di soldi da spendere nel Play Store. A Mountain View però non manca la voglia di sperimentare e il nuovo prodotto Task Mate lo dimostra: ecco cos’è e come funziona.

Scoperta da alcuni utenti su Reddit e ripresa anche dai colleghi di Android Police, l’app Task Mate promette di ricompensare chi la utilizza dopo avere completato semplici attività come fotografare vetrine, ambienti o registrarsi mentre si pronunciano frasi di vario tipo in base alle richieste dell’applicazione. Come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo, le attività sono diverse e offrono compensi differenti. Stando a quanto scritto nella pagina di supporto ufficiale, tali attività vengono assegnate in base alle prestazioni dell’utente e alla precisione nel portarle a termine. Successivamente, i risultati verranno confrontati anche con altri utenti che hanno completato lo stesso compito.

Il denaro ricevuto non raggiunge somme da invidiare, ma almeno sembrerebbe che Task Mate paghi con denaro reale piuttosto che con credito da spendere nel Google Play Store: per incassare i soldi guadagnati, però, servirà un minimo di 10 dollari nel conto. Al momento Task Mate sembrerebbe accessibile solo in regioni come India e Kenya, ma nel caso in cui la fase di test si concluda positivamente ecco che il colosso di Mountain View potrebbe implementarla anche in altre aree del mondo.

Nel mentre Big G sta anche lavorando sulla sua app Telefono, prossima a cambiare nome e logo per adattarsi al nuovo stile del Google Workspace. Stando a quanto diffuso su Reddit, l’app si chiamerà Google Call e avrà un nuovo logo colorato con le tonalità simbolo di Google (rosso, giallo, blu e verde).

Infine ricordiamo che questa settimana nel Google Play Store ci sono 30 applicazioni e giochi gratis per tutti gli utenti Android.