Google, il lancio dell'IA Bard non è piaciuto ai lavoratori: 'frettoloso e sbagliato'

L'annuncio dell'IA Bard di Google del 6 febbraio scorso non sembra essere andato giù proprio a tutti. Al contrario, sembra che diversi impiegati della stessa Google abbiano criticato Sundar Pichai, CEO della compagnia di Mountain View, per aver effettuato un annuncio definito "frettoloso", semplicemente per restare al passo con Microsoft.

Secondo un report della CNBC, infatti, diversi impiegati di Google avrebbe definito "frettoloso" o "sbagliato" il lancio di Bard, rivolgendo le proprie critiche in particolare contro al CEO della compagnia, Sundar Pichai. Sembra dunque che Bard non fosse pronto ad un annuncio ufficiale, ma che i "piani alti" di Big G abbiano comunque deciso di mostrarlo al pubblico.

Una scelta che si è subito rivelata controproducente: Bard ha immediatamente commesso degli errori in alcune risposte ufficiali, portando ad una valanga di critiche contro Google e la sua IA, considerata incapace di restare al passo con quella di Microsoft e OpenAI. Allo stesso tempo, d'altro canto, Microsoft ha integrato ChatGPT su Bing, ponendo ulteriore pressione sulla compagnia rivale.

Sfortunatamente, l'errore di Bard ha causato danni per 100 miliardi di Dollari a Google, inasprendo ulteriormente le critiche sia interne che esterne alla dirigenza della compagnia. Un post di un impiegato pubblicato su una board interna all'azienda, per esempio, recita: "Caro Sundar, il lancio di Bard e i licenziamenti sono stati frettolosi, sbagliati e miopi".

Alcuni meme condivisi da altri impiegati paragonano la situazione lavorativa dentro Google negli ultimi anni ad un "dumpster fire", un'espressione gergale inglese per definire un contesto disastroso e privo di decisioni sensate. Infine, un altro lavoratore ha commentato il lancio di Bard dicendo che "lanciare Bard sul mercato in preda al panico non ha fatto altro che corroborare le paure del mercato nei nostri riguardi".

Già lo scorso dicembre, lo stesso Sundar Pichai e il direttore del dipartimento IA di Google Jeff Dean, parlando con gli impiegati, avevano spiegato che un annuncio anticipato di Bard avrebbe comportato un "rischio per la reputazione di Google". È dunque probabile che la decisione di lanciare comunque Bard sia dipesa perlopiù dalla paura di farsi "battere sul tempo" dalla concorrenza, e molto meno da un reale sviluppo della tecnologia dietro l'IA proprietaria di Big G tale da renderla utilizzabile dall'utenza mainstream.