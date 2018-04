Google lascia Nougat: i dispositivi certificati dovranno montare Android Oreo

La scelta della società californiana potrebbe spiazzare molti: non rilascerà più certificazioni di compatibilità con i GMS (Google Mobile Services) per i dispositivi che montano da Android Nougat in giù. Insomma, d'ora in poi le aziende dovranno adeguarsi all'ultima versione se vogliono rimanere al passo con i tempi.

Uno dei problemi da sempre centro di dibattito da parte degli appassionati del mondo dei dispositivi Android è la frammentazione del sistema operativo. Infatti, quando viene rilasciata una nuova versione, essa fatica molto a essere adottata dai produttori, con alcuni dei quali che decidono di far ancora oggi uscire dispositivi montanti Nougat.

Ebbene, non è un mistero che a Google non piaccia molto questa cosa, con la società californiana che vorrebbe che tutti i dispositivi venissero commercializzati con l'ultima versione rilasciata, per questioni di sicurezza e compatibilità con le app. La mossa in questione, dunque, vuole proprio essere un ulteriore passo in avanti da questo punto di vista. Purtroppo, però, quelle aziende sprovviste di certificazioni potranno continuare indisturbate a scegliere cosa montare.

Insomma, la situazione è ancora lontana dell'essere risolta completamente, ma la società californiana sta iniziando a mettere indirettamente fretta alle aziende per far uscire device al passo con i tempi e aventi tutte le nuove funzionalità implementate.