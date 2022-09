Google lavora su rilevamento tosse e russamento: feature disponibile in beta

Tra le tante rivoluzioni per il sistema operativo Android, una delle più recenti riguarda l’apertura alle app “multi-device”. Una delle più interessanti, però, riguarda la funzione Benessere Digitale di Google e consiste nel rilevamento di tosse e russamento mentre si dorme. Siete pronti a scoprire come agisce il vostro corpo durante il riposo?

Grazie ai colleghi di 9to5Google sappiamo ufficialmente che la Grande G sta lavorando attivamente su tale funzionalità di rilevamento di tosse e russamento, tanto che risulta disponibile con l’ultimo aggiornamento beta dell’app Benessere Digitale. Questa feature apparirà, stando all’interfaccia attuale, all’interno della sezione dedicata “Bedtime”.

Come funzionerà? Molto banalmente, il sistema sfrutterà il microfono del telefono per monitorare suoni legati alla tosse o al russare, coordinandosi poi con Google Clock per il monitoraggio del sonno. Ricordiamo, a quest’ultimo proposito, che l’app tiene traccia di quanto tempo avete dormito utilizzando il giroscopio dello smartphone e il sensore di luce ambientale.

Il rilevamento di tosse e russamento può essere acceso prima di andare a dormire programmando l’orario, affinché il sistema si attivi esclusivamente durante le ore impostate dall’utente. I dati su tosse e russamento, infine, appariranno insieme alle altre informazioni dell’app Benessere Digitale o Digital Wellbeing.

Ora come ora, specifichiamo, non è chiaro quando questa opzione diventerà disponibile globalmente. Considerato che è apparsa nella Beta per i primi test, il lancio dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi.

