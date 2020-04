Google lavora alla rivale di Apple Card, carta di debito in arrivo

Dopo l'arrivo sul mercato della carta di credito realizzata da Apple, anche Google sembra essere interessata ad entrare in questo business. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte online, nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti sviluppi a riguardo.

Sul web sono trapelate alcune immagini, che suggeriscono come Google stia lavorando al lancio di una propria carta sia fisica che virtuale. TechCrunch fa riferimento ad alcune fonti particolarmente affidabili che avrebbero svelato i piani futuri del colosso tecnologico.

Le immagini non riguardano direttamente la carta fisica ma fanno riferimento ad alcune schermate dell'App Google Pay. In particolare, viene mostrato il design di quella che potrebbe essere la carta virtuale e le relative funzioni sulla gestione pratica degli addebiti e delle entrate.

Google avrebbe stretto una partnership con varie banche tra cui CITI e la Stanford Federal Credit Union. TechCrunch ha affermato di avere a disposizione le prove che dimostrerebbero come le immagini in possesso siano state fornite direttamente da Google. Al momento, non ci sono informazioni sulla possibile data di rilascio della carta e sul nome con cui debutterà. Google Card o Google Pay Card potrebbero essere quelli maggiormente possibili.

E' necessario mettere a confronto le differenze che potrebbe nascere al cospetto della Apple Card. Infatti, l'offerta Google presenta una particolarità. Mentre la carta presentata da Apple è stata pensata come carta di credito, la controparte Google sarà con ogni probabilità una carta di debito, supportata da Visa.

Google non ha né confermato né smentito i suoi piani, rilasciando però una dichiarazione a TechCrunch:

"Stiamo esplorando il modo in cui possiamo collaborare con banche e sindacati degli Stati Uniti per offrire conti correnti intelligenti tramite la piattaforma della Google Pay. I nostri partner principali oggi sono Citi e Stanford Federal Credit Union e non vediamo l'ora di condividere maggiori dettagli con tutti i nostri clienti nei prossimi mesi".

Quando la carta e la relativa App associata verranno annunciate, potranno essere utilizzate nei negozi per effettuare pagamenti in modalità contactless. L'App consentirà anche la creazione di carte virtuali del tutto sicure, ideali per i effettuare pagamenti online.

Google potrebbe essere il terzo player a lanciare un'iniziativa di questo tipo, dopo che, nei giorni scorsi, anche Huawei ha annunciato l'arrivo su mercato cinese della sua carta di credito.