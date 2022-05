Google lavora sull'accessibilità: novità importanti per i ciechi con Android 13

L’accessibilità è un tema che sta particolarmente a cuore di tutte le grandi aziende del mondo tech: se da una parte Apple migliora le funzionalità per iPhone, Apple Watch e Mac, dall’altra Google conferma i suoi impegni creando un supporto per display braille su Android 13.

Con un aggiornamento rilasciato direttamente sul suo blog ufficiale, il colosso statunitense ha ribadito che nella prossima versione beta di Android 13, in arrivo tra poche settimane, verrà offerta la base per il supporto ai display braille in Talkback, l’app per smartphone Android utilizzata come screen reader.

Allo stato attuale un display braille - dispositivo elettromeccanico che crea motivi braille sollevando spilli arrotondati attraverso fori su una superficie piana – può essere utilizzato via smartphone collegandovi il dispositivo tramite l’app BrailleBack o tastiera virtuale all'interno di Talkback. Questo update annunciato dalla società di Mountain View farà si che in futuro non siano necessari download aggiuntivi per utilizzare la maggior parte dei display braille. Anzi, basterà accedervi tramite le funzioni di Talkback per Android 13.

Nello specifico, Google segnala quanto segue: “Con questo nuovo aggiornamento, non sono necessari download aggiuntivi per utilizzare la maggior parte dei display braille. […] Sono inoltre disponibili nuove scorciatoie che semplificano l'utilizzo dei display braille con Talkback. […] Siamo grati alla community per il feedback continuo che rende possibili funzionalità come queste. Questo è solo il primo passo avanti nello sviluppo di questa integrazione e non vediamo l'ora di fare ancora di più per espandere la funzionalità”.

Considerato che queste feature verranno provate sul campo a partire da Android 13, sarà necessario attendere ancora diversi mesi prima di assistere a una diffusione concreta.

Diversi giorni fa Google ha annunciato Android 13 For Tablets al pubblico.