Google sta lavorando a nuovi occhiali AR per il metaverso: i Google Glass si evolvono?

Vi ricordate del progetto Google Glass ritornato nel maggio 2019 con la Enterprise Edtion 2 non proprio di successo? Ebbene, il gigante di Mountain View sembra essere intenzionato a lanciare un nuovo paio di occhiali smart per la realtà aumentata: il focus, ovviamente, è posto tutto sul metaverso.

Ad accennare queste indiscrezioni di mercato al pubblico è stato The New York Times, ripreso da Android Police, in un approfondimento sullo sforzo di grandi produttori tech sul settore AR. Nel caso specifico di Big G si parla di un “nuovo progetto” risultato dell'acquisizione di North avvenuta lo scorso anno, e questo dettaglio è tutto ciò che risulta noto allo stato attuale. In altre parole, non è ancora ben chiaro se Google abbia intenzione di rilasciare nuovi Google Glass o un dispositivo indossabile completamente nuovo con lo stesso scopo.

Ciò che è già chiaro agli analisti è che l’azienda troverà una concorrenza spietata nel corso del 2022 e degli anni successivi: in arrivo ci sono anche gli Apple Glass vociferati ancora da inizio gennaio e, nella mente dei fan della Mela e non solo, già parte della storia futura del colosso di Cupertino. Come se non bastasse, Meta sta lavorando su Project Cambria, nuovo headset erede degli sforzi passati di Facebook e Oculus pensato proprio per funzionare senza affidarsi a PC o altre periferiche esterne.

A confermare ulteriormente gli ultimi rumor su Google sono altre indiscrezioni su un OS per la realtà aumentata ora in fase di sviluppo a Mountain View. Insomma, sembra proprio che Big G voglia fare le cose in grande e lanciarsi nel settore. Avrà successo o troverà ostacoli importanti nel percorso? Staremo a vedere.