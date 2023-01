Google è al lavoro sul suo AirTag: avrà una rete di localizzazione come iCloud di Apple

Sono passati quasi due anni dalla presentazione degli AirTag di Apple, ed l mercato degli smart tracker è esploso. Anche Google potrebbe aggiungersi alla lista dei marchi pronti a proporre agli utenti localizzatori Bluetooth per oggetti, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Mishaal Rahman.

L’esperto del mercato Android spiega che il colosso dei motori di ricerca starebbe lavorando alla propria versione del localizzatore per oggetti che dovrebbe utilizzare la funzionalità Fast Pair.

Anche il leaker e sviluppatore Kuba Wojciechowski ha pubblicato alcune informazioni sul dispositivo, che sarebbe noto internamente con il nome “Grogu”. Lo sviluppo sarebbe stato affidato al team Nest, che starebbe lavorando su una rete di tracciamento distribuita simile a quella su cui si basa l’AirTag, che utilizza tutti i dispositivi Apple per effettuare la localizzazione. Google potrebbe rinominare tale rete “Finder Network”, secondo i rumor.

Lo smart tracker funzionerà sia con la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) che Ultra-Wideband (UWB), ed includer un altoparlante per gli avvisi. Nei negozi dovrebbero arrivare varie colorazioni, e la presentazione ufficiale potrebbe avvenire nel corso del Google i/O 2023 in programma in estate. Nessuna informazione sui prezzi, tanto meno sulla possibile data di lancio e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti.