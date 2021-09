Google è al lavoro su Android 12.1: sarà un update per foldable, debutto su Pixel Fold?

Il nuovo sistema operativo Android 12 ormai sembra vicino al lancio, attualmente vociferato per il prossimo 4 ottobre, eppure nuovi dati tecnici apparsi in rete ci svelano che Google sarebbe anche all’opera su una versione “aggiuntiva” denominata Android 12.1: di cosa si tratta, esattamente?

Stando a quanto scoperto da XDA Developers, essendo Android 12 il più grande aggiornamento del sistema operativo del robottino verde degli ultimi anni, il colosso di Mountain View avrebbe necessitato non solo di un rinvio del lancio con conseguente introduzione della Beta 5, ma ora anche di un lancio della versione 12.1 con altre funzionalità che, finora, non hanno visto la luce.

Quella che secondo i colleghi di XDA si chiama Android 12 sc-v2 o Android 12.1, dunque, dovrebbe migliorare una funzionalità individuata per la prima volta in assoluto con Android 12 Developer Preview 2: una “barra delle applicazioni”. Il suo funzionamento dovrebbe essere simile a quello, per esempio, della barra che tutti conosciamo sulle varie versioni di Windows: in parole povere, dovrebbe permettere la visualizzazione delle app utilizzate di recente per accedervi rapidamente.

Il suo debutto dovrebbe avvenire però non tanto negli smartphone tradizionali con sistema operativo Android, quanto sugli smartphone pieghevoli, i quali gioverebbero particolarmente dall’introduzione di questa feature. Di conseguenza, l’aggiornamento ad Android 12.1 dovrebbe essere dedicato nello specifico a foldable dal formato “tablet” come Samsung Galaxy Z Fold 3…o il presunto, nuovo Google Pixel Fold.

Ebbene sì: Android 12.1 potrebbe debuttare proprio con il primo smartphone pieghevole di Big G, il quale dovrebbe servire da proving ground per le numerose funzionalità che gli sviluppatori della società statunitense introdurranno in futuro su tutti i dispositivi del segmento foldable. Del resto, con Android 12.1 si attendono anche altre novità come animazioni specifiche e ottimizzazioni varie per i pieghevoli; tuttavia, consigliamo come da prassi di prendere questi rumor con le pinze.

Tra l’altro, altre indiscrezioni parlavano dell’approdo sul mercato di non uno, bensì due smartphone foldable firmati Google.