Google al lavoro su una nuova Chromecast: prime conferme dal sorgente di Home

Nel 2022 Google ha portato in Italia il nuovo Chromecast HD, caratterizzato da un prezzo più conveniente rispetto agli altri modelli. Ora, a quanto pare il gigante dei motori di ricerca sarebbe al lavoro su nuovi dongle di fascia alta con specifiche aggiornate.

Le indicazioni sono state scovate dai colleghi di 9to5google nelle ultime beta dell’app Google Home, dove sono trovati dei riferimenti ad un nuovo dispositivo basato su Google TV etichettato come “YTC”. Coloro che hanno avuto modo di analizzare il sorgente hanno scoperto che altrove nel codice è confermato direttamente che si tratta di un “Chromecast con Google TV”, inserito al fianco dei modelli precedenti “YTV” (Chromecast con Google TV) e “YTB” (Chromecast HD)..

Chiaramente non è emersa alcuna indicazione sulle specifiche tecniche, dal momento che si tratta di semplici segnalibro inseriti nel sorgente.

Tra le possibili novità potrebbe esserci un maggiore spazio di archiviazione, ma anche un nuovo processore in grado di offrire prestazioni più elevate ed in grado di supportare tutte le applicazioni di streaming di nuova generazione senza troppi rallentamenti, ma 9to5Google chiede a gran voce anche una seconda porta USB-C per collegare accessori o hard disk esterni, dal momento che attualmente ciò è possibile solo tramite un dock con alimentazione ad hoc.