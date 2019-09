Google al lavoro sulla modalità incognito per Maps, già iniziati i test

La modalità incognito, già presente da tempo in Google Chrome e YouTube, potrebbe presto fare il suo debutto anche in un altro servizio di Google. Secondo quanto riferito da Android Police, il colosso di Mountain View starebbe testando la funzionalità in Google Maps con un ristretto gruppo di utenti.

Il sito infatti sostiene che coloro che hanno aggiornato l'applicazione alla versione 10.26 possono già godere della funzione. Il metodo studiato dagli sviluppatori per consentire di usare il navigatore senza lasciare tracce è molto semplice e riprende la medesima feature di YouTube: basta infatti cliccare sulla foto profilo in alto a destra, e quindi fare tap sul tasto "attiva modalità incognito".

L'attivazione comporterà la modifica all'indicatore di localizzazione, che passerà dal colore blu al grigio scuro, ormai divenuto un marchio di fabbrica per l'opzione.

Coloro che invece non rientrano nei gruppi di test invece dovranno aspettare un pò, ma il fatto che Google la stia già testando con i beta tester lascia presagire che lo sviluppo è praticamente terminato ed ormai manca poco al debutto pubblico.

Come accade su Chrome e YouTube, anche su Maps la navigazione in incognito non lascerà alcuna traccia dei posti cercati e visitati nella cronologia. Vi terremo aggiornati con lo stato della distribuzione.