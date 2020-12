Google al lavoro su una nuova UI per il motore di ricerca: ecco cosa cambierà

Microsoft non è l’unica intenta a lavorare su una nuova interfaccia e un nuovo design per il browser Edge. A quanto pare, anche la rivale Google lentamente starebbe introducendo novità interessanti per l’UI del suo motore di ricerca come, per esempio, una nuova ed elegante barra laterale che appare nella Ricerca Google su Desktop.

Come potete vedere nell’esempio in copertina e nel tweet pubblicato da Ron Amadeo di Ars Technica allegato in calce all’articolo, questa feature aggiunge una serie di schede verticali a sinistra dei risultati di ricerca, anche se solo per determinati temi e personaggi. Nel thread su Twitter, infatti, è stato chiarito che questa barra laterale risulta disponibile soltanto nel caso di ricerche relative a teorie matematiche per mostrare fogli di lavoro aggiuntivi, brani musicali e anche star del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.

In base al termine o al nome cercato, il motore di ricerca potrebbe mostrare schede come “Brani”, “Recensioni”, “Testo”, “Panoramica” o altro ancora. Attualmente, però, questa feature sembrerebbe funzionare per tutti questi input soltanto negli Stati Uniti: come segnalato dai colleghi di Android Police, infatti, test in Libano, Stati Uniti, Regno Unito e, in generale, in Europa mostrano risultati differenti e una barra laterale in alcuni casi attiva e in altri no.

Abbiamo pure noi provato con mano a cercare termini per confermare il test di questa feature anche in Italia e, almeno nel momento della scrittura dell’articolo, risulta attiva soltanto nel caso di formule matematiche come il Teorema di Pitagora: cercandolo a sinistra appariranno quattro schede in inglese (Overview, Calculators, Videos e Formula) dove sarà possibile risolvere in fretta ogni nostro calcolo o dubbio al riguardo. Al momento, però, sembrerebbe l’unica in cui apparirebbe tale barra laterale, dunque con ogni probabilità basterà attendere qualche giorno prima di vedere ancor più risultati.

Intanto Google Italia ha pubblicato la pagina Un Anno di Ricerche 2020 in cui possiamo vedere quali sono i termini più cercati del 2020.