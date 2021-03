Google al lavoro su Project Wolverine: darà alle persone un udito 'sovrumano'

La X Division di Alphabet colpisce ancora. Il laboratorio della compagnia di Mountain View, che in precedenza ha lavorato sui Google Glass, infatti, starebbe al lavoro su un nuovo progetto soprannominato "Wolverine", che però non darà agli utenti artigli o cure potenziate.

Secondo quanto riportato da Business Insider, e ripreso dai colleghi di XDA, gli ingegneri starebbero lavorando ad un nuovo dispositivo indossabile che darà agli utenti un "udito sovrumano". I lavori starebbero procedendo a gonfie vele, al punto che sono già stati sviluppati alcuni prototipi.

Wolverine, consentirà agli utenti "concentrarsi su un particolare oratore in un contesto di gruppo con conversazioni sovrapposte", secondo l'Insider che citando alcune fonti interne riferisce che i lavori sarebbero iniziato nel 2018. Inizialmente l'obiettivo era creare un wearable che offrisse funzionalità di segregazione vocale, ma successivamente è stato modificato ed ampliato.

A livello di design, Wolverine dovrebbe coprire tutto il padiglione, ma ad entrare in gioco sono i microfoni presenti su di esso che separeranno i suoni. Ovviamente prima dell'eventuale arrivo sul mercato la scocca potrebbe cambiare e non è da escludere che l'accessorio diventi più piccolo, come un apparecchio acustico.

Restano da capire i possibili utilizzi: Wolverine (che probabilmente cambierà nome prima dell'eventuale lancio) si rivolgerà agli ambienti business o no?