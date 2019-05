Anche Google è al lavoro su uno smartphone pieghevole, ma il lancio è lontano

Il debutto degli smartphone pieghevoli non è certo stato indimenticabile: Samsung è stata costretta a rinviare il Galaxy Fold per problemi con lo schermo, ed ancora non è noto quando sarà disponibile sul mercato. Alla lista dei produttori che sono al lavoro sulla tecnologia si aggiunge anche Google.

Nel day after la presentazione dei nuovi Pixel 3a e 3a XL, ci giunge notizia che il colosso del web starebbe lavorando su un prototipo di smartphone pieghevole da lanciare sul mercato.

La conferma è arrivata da Mario Queiroz, vice presidente di Google che supervisiona lo sviluppo degli smartphone Pixel, il quale durante un'intervista ha confermato che la società di Mountain View sta lavorando su diversi prototipi Il dirigente però ha anche affermato che la società sta ancora lavorando per capire i casi d'uso dei dispositivi con schermi flessibili, e che almeno al momento non è previsto alcun lancio. A ciò si aggiunge anche il fattore non trascurabile, ovvero che anche a livello estetico deve essere uno smartphone desiderabile da parte degli utenti. Attualmente la tecnologia si è adattata perfettamente solo agli utenti che cercano schermi più grandi senza dover rinunciare alle dimensioni compatte.

"Stiamo al lavoro su alcuni prototipi di display pieghevoli e molte altre tecnologie hardware, ma non abbiamo annunci da fare al momento" ha affermato Queiroz a CNET, a cui ha sottolineato che Google sta attualmente concentrando le proprie attenzioni sulla serie Pixel 3a.