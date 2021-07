Google al lavoro sull'app 'Switch to Android' per iOS: il passaggio da iPhone sarà facile

Mentre Apple ha ampliato le opzioni per l'app Switch to iOS, Google è pronta a lanciare l'applicazione "Switch to Android" per il sistema operativo di Apple, che analogamente a quanto avviene con l'applicazione del colosso di Cupertino, faciliterà il passaggio da iPhone ad uno smartphone Android.

Il client a quanto pare è ancora in fase di sviluppo, ma potrebbe vedere la luce prossimamente. Google darà agli utenti che decideranno di acquistare uno smartphone Android e che posseggono un iPhone la possibilità di copiare dati ed app dal vecchio dispositivo.

Il funzionamento dovrebbe essere simile a "Switch to iOS": il trasferimento avverrà tramite una rete locale che metterà in contatto i due dispositivi semplicemente aprendo l'app su Android ed iOS.

A quanto pare gli utenti saranno in grado di trasferire le applicazioni gratuite, mentre per quelle a pagamento bisognerà effettuare l'installazione manuale ed il relativo acquisto dal Google Play Store di Android.

Con questo nuovo client, Google mira a spingere gli utenti iPhone ad acquistare smartphone Android: spesso uno dei più grandi ostacoli è rappresentato dal trasferimento dei dati tra due diversi sistemi operativi, ma tra "Switch to iOS" e "Switch to Android", il problema sembra essere in fase di risoluzione per la contentezza di tutti.