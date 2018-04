Google è al lavoro su una piattaforma di messaggistica istantanea per Android

La nuova versione per Android potrebbe includere tante novità a livello di messaggistica istantanea. Secondo quanto riportato da The Verge, il colosso di Mountain View starebbe lavorando su un'importante novità per l'applicazione Messaggi del robottino verde, che potrebbe includere un servizio di instant messaging.

Fondamentalmente, quindi, anche gli utenti Android in futuro potrebbero essere in grado di godere di una funzione in stile iMessage, la piattaforma che consente agli utenti Apple di scambiarsi messaggi (anche contenti file media come fotografie e video) senza intaccare la quantità di SMS inclusi nella promozione, ma sfruttando la connessione dati.

Google infatti sta lavorando proprio sullo standard Universal Profile for Rich Communication Services, noto anche come RCS, ed avrebbe intenzione di lanciare la piattaforma nel corso dei prossimi mesi.

Gli utenti Android potranno quindi scambiarsi messaggi con amici o parenti che posseggono anch'essi dispositivi basati sul robottino verde utilizzando le tante novità che Big G ha studiato. Tra queste figurano le ricevute di lettura, l'invio di immagini a risoluzione piena, video, chat di gruppo e delle icone che permetteranno di capire se l'interlocutore sta digitando un messaggio.

Il tutto sfruttando solamente la connessione dati. La particolarità è rappresentata dal fatto che lo standard RCS è supportato anche da Microsoft, il che vuol dire che la funzione potrebbe anche permettere di collegare l'account a Windows 10.

A differenza di iMessage, però, la chat non dovrebbe essere crittografata, il che vuol dire che tutti i messaggi saranno archiviati sui server del gestore telefonico in formato leggibile da governi ed agenzie.

Il progetto potrebbe vedere la luce negli Stati Uniti già entro la fine dell'anno.