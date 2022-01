Google al lavoro su un nuovo visore per l'AR: Project Iris vedrà la luce nel 2024?

Un nuovo rapporto pubblicato da The Verge si sofferma sulle ambizioni in campo di realtà virtuale ed aumentata di Google. Secondo quanto riferito da alcune fonti al magazine, infatti, il colosso dei motori di ricerca starebbe lavorando su "Project Iris", un visore AR che dovrebbe vedere la luce nel 2024.

Proprio come il visore di Apple per l'AR, di cui si è molto parlato nelle ultime settimane, anche il dispositivo di Google dovrebbe utilizzare delle fotocamere rivolte verso l'esterno, per creare un'esperienza di mixed reality più coinvolgente rispetto agli occhiali per la realtà aumentata presenti sul mercato e marchiati Snap e Magic Leap.

Le due persone che hanno familiarità col progetto e che per ovvie ragioni hanno scelto di restare anonime, spiegano che i primi prototipi sono già stati sviluppati in una struttura della Bay Area di San Francisco ed a livello estetico assomigliano ad un paio di maschere da sci. Interessante anche notare come questi non richiedano il collegamento ad una fonte di alimentazione esterna per funzionare: dovremmo essere quindi di fronte ad un visore standalone.

Sotto la scocca è presente un processore personalizzato di Google, simile a quello che abbiamo visto nell'ultima lineup di Google Pixel, ed a livello software si baserà su Android. A riguardo i dubbi sono tanti, però, in quanto di recente sono emersi degli annunci di lavoro che puntano alla creazione di un OS ad hoc da parte di Google.

La strategia di Big G sarebbe quella di utilizzare i suoi data center per eseguire il rendering di alcuni elementi grafici per poi trasmetterli al visore tramite internet.

A livello di marchio, non dovrebbe adottare il nome Google Glass, e non è da escludere che il dispositivo possa inserirsi nel catalogo Pixel. Probabile che il progetto legato all'AR di Google di cui si è parlato di recente sia proprio Iris.