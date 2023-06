Google Lens può aiutare ad identificare le malattie della pelle partendo da una foto

Poco dopo aver parlato delle novità in Google Shopping, Google ha annunciato un importante aggiornamento anche per la sua applicazione Lens, che ora è in grado di offrire maggiori informazioni sulle condizioni della pelle e può aiutare a identificare possibili malattie.

Google ha infatti spiegato che “basta scattare una foto o caricare una foto tramite Lens e troverai corrispondenze visive per ottenere maggiori informazioni sulla tua ricerca”. Ovviamente nel post pubblicato sul blog viene sottolineato che non si tratta di una diagnosi vera e propria, e in caso di dubbi è comunque consigliabile rivolgersi ad un medico specializzato in dermatologia.

Il funzionamento è molto semplice ed è mostrato negli screenshot che trovate in calce alla notizia: ciò che bisogna fare è caricare un’immagine o una foto in Google Lens. A questo punto tramite lo strumento interno si può delimitare la zona d’interesse per far partire la ricerca. Questo nuovo strumento è in grado di identificare e riconoscere le eruzioni cutanee, ma anche le irritazioni alle labbra o altre potenziali patologie della pelle, dei capelli e delle unghie.

Nel maggio di qualche anno fa, Google aveva parlato di un altro strumento simile in grado di rilevare tubercolosi e malattie della pelle partendo da un’immagine.