Google Lens: iniziato il rollout sui Pixel del 2016

, il potente strumento di riconoscimento degli oggetti, sarebbe approdato suidel 2016. Il motore di ricerca, quindi, ha ufficialmente iniziato la distribuzione dell’applicazione, che ha debuttato a fianco deinel corso del keynote di Ottobre.

Si tratta di uno strumento estremamente potente, in grado di riconoscere, ad esempio, il tipo di fiore presente in una foto, o l’artista che ha dipinto un quadro, il tutto semplicemente puntando la fotocamera verso l’oggetto in questione.

L’aggiornamento sembra essere sul lato server e l’applicazione è apparsa automaticamente nell’applicazione Google Foto. Almeno al momento sono pochi gli utenti che hanno segnalato l’arrivo di Lens sui propri dispositivi.

Almeno inizialmente, la funzione Lens non sembra essere integrata in Google Assistant, ma dovrebbe trattarsi di una questione di tempo prima del debutto anche nell'assistente virtuale del motore di ricerca, integrato in Android.