Google Lens sempre più potente: ora può cercare foto e testo in contemporanea

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Google ha portato il riconoscimento degli oggetti in Google Lens. Il colosso dei motori di ricerca, dopo averlo annunciato all’I/O 2021, ha lanciato in via ufficiale una nuova funzione in Google Lens che consente di cercare foto e testo nello stesso momento.

Questa funzione è basata sulla nuova tecnologia chiamata Multitask Unified Model, che ha migliorato le capacità del suo motore di ricerca. Google aveva spiegato che il MUM avrebbe consentito di cercare immagini e testo in contemporanea in Google Lens, ed infatti questa funzione è finalmente arrivata.

Gli utenti che vivono negli Stati Uniti, da oggi nell’app Google per Android ed iOS possono beneficiare della più potente ricerca tramite Lens, cliccando sull’icona dell’obiettivo alla destra del campo di ricerca. Questa permette di scattare una nuova foto o di importarne una presente nel rullino fotografico per effettuare una ricerca ancora più completa, visto che Lens è in grado di cercare il foto e testo insieme.

Ad esempio, è possibile scattare una foto ad un componente e cercare contemporaneamente come montarlo, ripararlo o regolarlo autonomamente, il tutto combinando testo e foto.

In una gif, Google mostra un utente che carica il pattern di una camicia per cercare dei calzini simili. Insomma, le applicazioni sono davvero tante e renderanno la ricerca ancora più completa.