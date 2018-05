Google Lens si aggiorna: in arrivo il riconoscimento degli oggetti in tempo reale

Google ha iniziato la distribuzione del nuovo aggiornamento della sua app Lens, per introdurre all'interno del servizio le novità presentate in occasione dell'I/O 2018. A breve arriveranno sul vostro smartphone il riconoscimento degli oggetti in tempo reale, la selezione intelligente del testo e la ricerca di oggetti simili.

Queste nuove feature verranno accompagnate da un redesign dell'app, che andrà a modificare lo stile di alcuni menù e di alcune opzioni. Le nuove schede saranno caratterizzate da bordi arrotondati, uno stile grafico già visto con l'app di Google Assistant; inoltre sarà ora possibile sfruttare la nuova opzione denominata "Tap on objects and text", che vi permetterà di selezionare un elemento toccando l'apposito banner sullo schermo ed avere così accesso ai relativi comandi. Inoltre uno swipe verso l'alto vi suggerirà quali elementi posso essere tradotti o riconosciuti.

Grazie al nuovo aggiornamento, questo processo di riconoscimento può essere eseguito in tempo reale: vi basterà usare la fotocamera del vostro smartphone per inquadrare oggetti o testi di cui volete avere maggiori informazioni. Nel caso degli oggetti, Google oltre a riconoscerli vi permetterà di aprire una nuova finestra all'interno della quale vi consiglierà articoli simili da poter acquistare: una funzione molto comoda per lo shopping.

Al momento l'update è già arrivato a qualche utente, ma pare che Google ne stia rallentando il rilascio; arriverà su tutti gli smartphone compatibili entro le prossime settimane, come annunciato durante l'I/O.