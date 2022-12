Google Lens tradurrà la calligrafia dei medici: addio prescrizioni incomprensibili

Google è al lavoro su un modello d’intelligenza artificiale che avrà il non facile compito di decifrare le calligrafie difficili da leggere, in particolare quella dei medici che sono spesso oggetto di ironia da parte dei pazienti.

L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza in corso in India, dove il gigante della ricerca ha spiegato che i propri ingegneri stanno lavorando con i farmacisti per sviluppare uno strumento da integrare in Google Lens in grado di decodificare le note mediche scritte in maniera disordinata.

Durante il keynote è stata mostrata anche una breve demo, che potete visualizzare direttamente tramite il player presente in apertura, dove è stato fatto vedere come questo sistema sia in grado di rilevare in maniera specifica i medicinali presenti nelle prescrizioni scritte a mano. Nessuna informazione sulla possibile data di lancio, ed a riguardo Google ci è andata con i piedi di piombo ed ha spiegato che “c’è ancora molto lavoro da fare prima che questo sistema sia pronto per il mondo reale”. Probabilmente le sfide più importanti sono rappresentate dalla creazione di un database, da sottoporre all’intelligenza artificiale, che possa consentire all'app di riconoscere tutti i farmaci disponibili sul mercato.

Resta da capire anche se inizialmente il sistema sarà disponibile solo in India oppure se sarà lanciato a livello mondiale.