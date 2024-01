Google, i licenziamenti hanno colpito anche la divisione AR ed i cofondatori di Fitbit

I massicci licenziamenti messi in campo da Google continuano a tenere banco sul web. Con il passare delle ore emergono infatti nuovi dettagli sui tagli che hanno interessato le varie divisioni.

Secondo quanto emerso, Google avrebbe messo in campo una profonda ristrutturazione interna e licenziato molti dipendenti del reparto che si occupa dello sviluppo di contenuti e prodotti per la realtà virtuale. In particolare, il gigante di Mountain View avrebbe cambiato strategia e vorrebbe concentrarsi sulle partnership per i prodotti piuttosto che sulla produzione di hardware proprietari.

Ad essere interessato dai licenziamenti anche il team Fitbit: cofondatori della società rilevata da Google svariati anni fa abbandoneranno gli uffici di Mountain View e le attività della divisione saranno accorpati in un unico ramo societario che comprenderà Pixel, Nest ed appunto Fitbit.

In molti evidenziano come questo cambio di strategia per la realtà virtuale sia quanto meno strano: Google ha infatti deciso di fatto di frenare i suoi investimenti proprio nel momento in cui Apple si appresta a lanciare Vision Pro sul mercato, in quanto evidentemente maggiormente interessata all’intelligenza artificiale, che è vista anche dagli osservatori esterni come la prossima grande innovazione del settore tech, come dimostrato anche dalla crescente diffusione dei tool basati sull'IA.