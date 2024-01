Google, i licenziamenti non sono terminati: il CEO annuncia altri tagli

Il 2024 di Google si è aperto con una serie di licenziamenti, ma i tagli di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle scorse ore potrebbero non essere gli unici. Ad annunciarlo l’amministratore delegato di Alphabet, Sundar Pichai, che ha preannunciato un’altra serie di licenziamenti in un memo inviato ai dipendenti.

Come riportato da The Verge, Pichai ha affermato che Google per il 2024 ha “obiettivi ambiziosi e quest’anno aumenterà gli investimenti in settori prioritari”. Per raggiungere tali obiettivi, però, l’azienda si troverà costretta a “fare scelte difficili”, vale a dire licenziare dipendenti. Nel memo si legge che “molti di questi cambiamenti sono già annunciati, anche se, per essere chiari, alcuni team continueranno a prendere decisioni specifiche sull’allocazione delle risorse durante tutto l’anno, ove necessario, e alcuni ruoli potrebbero essere influenzati”.

Anche nel 2023 Google ha tagliato 12mila dipendenti, pari al 6% della forza lavoro. Nella comunicazione, il CEO Sundar Pichai scrive che “questi tagli non saranno della stessa portata di quelli dello scorso anno e non riguarderanno tutte le squadre. Ma so che sarà difficile vedere interessati colleghi ed altri team”.

Ovviamente, il CEO non ha diffuso molte informazioni sulle divisioni interne che saranno interessate dai tagli, e soprattutto quando saranno annunciati i nuovi licenziamenti.