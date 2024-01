Google, licenziati circa mille dipendenti: interessata anche la divisione Assistant

Nuovi tagli per Google. Il colosso dei motori di ricerca nella notte ha confermato a The Verge di aver licenziato circa mille dipendenti, occupati in vari team dell’azienda. Ad essere interessato sarebbe anche il team che lavora su Google Assistant, oltre che le altre divisioni interne.

A The Verge, un rappresentante ha affermato che in ciascuna divisione sono state sollevate dall’incarico “alcune centinaia” di persone, il che porta il conteggio totale a circa mille dipendenti.

Il popolare magazine spiega di aver chiesto alla portavoce del motore di ricerca Courtenay Mancini un dato specifico sui posti di lavoro tagliati, ma non ha ricevuto alcuna risposta in merito. La Mancini si è limitata ad affermare che "alcuni dei nostri team hanno apportato modifiche per diventare più efficienti e lavorare meglio" e che "alcuni team stanno continuando ad apportare questo tipo di modifiche organizzative, che includono alcune eliminazioni di ruoli a livello globale”.

Non si tratta della prima ondata di tagli: poco più di un anno fa Google aveva annunciato il licenziamento di circa 12mila dipendenti sulla scia di quanto fatto anche da altre società della Silicon Valley, come Microsoft.

Sempre a proposito dell’assistente, nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni secondo cui Bard sarebbe in arrivo in Google Assistant.