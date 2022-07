Google ha licenziato l'ingegnere che aveva definito 'senziente' un'IA

Vi ricordate dell'ingegnere di Google che ha definito "senziente" un'IA? Ebbene, ora, ad alcune settimane di distanza dalle controverse affermazioni, la società di Mountain View lo ha licenziato, come emerso da diverse fonti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Big Technology, Blake Lemoine, (ex) ingegnere del Responsible AI Team di BigG che a giugno 2022 aveva per l'appunto definito LaMDA, ergo il generatore di chatbot IA di Google, "senziente" è ora fuori dalla compagnia. Lemoine era tra l'altro già stato sospeso, in quanto sarebbe arrivato a violare accordi di riservatezza e persino a contattare membri del Governo per esprimere le sue preoccupazioni.

The Verge afferma di aver ottenuto alcune dichiarazioni da parte di Google in merito alla vicenda. Il colosso di Mountain View avrebbe augurato il meglio a Blake, affermando tuttavia che "LaMDA è stata sottoposta a 11 recensioni distinte e all'inizio del 2022 è stato pubblicato un documento di ricerca che descrive nel dettaglio il lavoro legato allo sviluppo responsabile".

L'azienda avrebbe dunque approfondito "ampiamente" quanto dichiarato da Lemoine, scoprendo che le dichiarazioni di quest'ultimo "erano totalmente infondate". Questo è inoltre in linea con quanto già affermato da un buon numero di esperti del settore, come riportato anche dalla CNN, dato che non sono in pochi a ritenere che quanto affermato da Blake sia impossibile con la tecnologia odierna.