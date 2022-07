Google ha licenziato l'ingegnere che sosteneva che l'IA avesse preso vita

Vi abbiamo più volte riportato della storia di Blake Lemoine, ingegnere Google che ha sostenuto che un'intelligenza artificiale avesse preso coscienza di sé. Dopo che a giugno la grande G ha sospeso Lemoine, adesso sembra essere arrivata la sentenze ufficiale da parte dell'azienda: il licenziamento ufficiale dell'esperto.

Potrete osservare la chat con l'intelligenza artificiale, chiamata Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), cliccando qui. Sicuramente una storia curiosa e interessante, ma secondo la quasi totalità degli esperti di IA, il software non ha mai preso vita e non è diventato senziente per nessun motivo al mondo.

Google ha infatti affermato in una dichiarazione al Washington Post di aver esaminato 11 volte la questione tra LaMBDA e Lemoine e di non essere d'accordo sul fatto che il programma avesse preso vita. Nel frattempo, però, l'ingegnere non sembra voler fare un passo indietro e sostiene con forza la sua storia... nonostante rapporti precedenti mostrano che le trascrizioni fornite dall'uomo siano state pesantemente modificate.

Questa storia non è né la prima né l'ultima e molto probabilmente in futuro, soprattutto con l'utilizzo e la diffusione di nuovi software di intelligenza artificiale, ne vedremo sempre di più. Chatbot simili saranno sempre più utilizzati e sofisticati, rendendo quindi "comune" l'insorgere di nuovi e sorprendenti casi del genere.