Google e il limite del numero di file Drive a sorpresa: la scoperta degli utenti

Non è di certo un segreto il fatto che esistano delle limitazioni relative al piano gratuito di Google Drive, vista anche l'esistenza del servizio Google One. Tuttavia, non esattamente tutti potrebbero aspettarsi che ci sia un limite al numero di file caricabili, ma adesso quest'ultimo è stato scoperto da alcuni utenti.

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica, su Reddit ha attirato l'attenzione una segnalazione di un utente, che afferma di aver visto, tutto d'un tratto, la comparsa di un messaggio relativo al fatto che il suo account ha superato il limite di 5 milioni di file. La persona coinvolta afferma di aver iniziato ad avere problemi in termini di upload e di operazioni come la creazione di nuove cartelle a febbraio 2023, quindi si fa riferimento a una limitazione il cui rollout è avvenuto non da molto. Tra l'altro, la persona coinvolta ha affermato che fino a poco tempo fa riusciva a mantenere oltre 7 milioni di file su Google Drive senza alcun tipo di problema.

L'utente ha spiegato di aver riscontrato questa problematica sul suo account con 2TB di spazio a disposizione, nonostante i file caricati occupino in realtà in totale 1,62TB. La limitazione non è infatti dovuta al peso, bensì al numero di file legati all'account Google Drive. La questione, dunque, sussiste quando si è soliti caricare molti file di dimensioni contenute, in quanto, come spiegato dall'utente coinvolto, se ad esempio il peso medio dei file caricati è inferiore ai 400kB, si può effettivamente incorrere nella limitazione prima di terminare lo spazio per quel che concerne il profilo con 2TB a disposizione.

Per il resto, come ben potete immaginare, Reddit non è l'unico "luogo virtuale" in cui si è fatto riferimento al tutto. Infatti, anche sul portale Issue Tracker di Google ci sono segnalazioni che partono da febbraio 2023. Questo sembra aver creato delle problematiche non di poco conto ad alcuni utenti, dato che in determinati contesti può risultare un po' "intricato" poter tornare a effettuare upload, ad esempio nel caso in cui ci siano milioni di file da eliminare. Considerate che il tutto, sempre secondo le segnalazioni, coinvolgerebbe anche account business e profili per cui è stato acquistato dello "spazio extra".

Da notare in ogni caso che questo non c'entra con la limitazione dei 400.000 file per un Drive condiviso, messa in evidenza essenzialmente da sempre anche mediante il portale di supporto di Google. Per il resto, un portavoce di BigG ha rilasciato una dichiarazione in merito al tutto ai microfoni di Ars Technica, spiegando che si tratta di "una salvaguardia per prevenire l'uso improprio del sistema in un modo che potrebbe influire sulla stabilità e sulla sicurezza".

In parole povere, l'esistenza della limitazione è stata confermata. Il tutto si applica tra l'altro a "quanti elementi un utente può creare in qualsiasi Drive", dunque potreste volerlo tenere a mente se condividete lo spazio di archiviazione con più account. Al netto di questo, Google ha chiarito che "questo limite non influisce sulla stragrande maggioranza della capacità degli utenti di utilizzare il proprio spazio di archiviazione Google. [...] In pratica, il numero di utenti interessati in questo contesto è incredibilmente piccolo".