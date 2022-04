Google Maps si aggiorna: ora indica semafori e costi delle autostrade, ma c'è un problema

Dopo aver scoperto che Google filtra le recensioni su Google Maps, arriva oggi un interessante aggiornamento per l'app di mappe di Mountain View, che renderà decisamente più semplice pianificare viaggi e gite fuori porta. Infatti, la nuova versione di Maps indica i costi di pedaggi e autostrade, evitando brutte sorprese ai guidatori.

La feature, che presto potrebbe arrivare anche in Europa, è purtroppo attiva al momento solo negli Stati Uniti, in India, in Giappone e in Indonesia, coprendo un totale di 2.000 strade a pagamento e calcolando in automatico i pedaggi grazie ai database delle autorità locali.

In aggiunta, Maps mostra anche i metodi di pagamento richiesti dai caselli autostradali o dai proprietari delle strade a pedaggio, indicando all'utente se sarà necessario comprare un apposito pass in anticipo o se basterà pagare l'accesso in denaro o con carta di credito. I prezzi, poi, varieranno in maniera dinamica a seconda di rincari o riduzioni e oscilleranno di giorno in giorno e di ora in ora, almeno per quanto riguarda le strade con più tariffe orarie o giornaliere diverse.

Come sempre, poi, l'app permette di impostare percorsi senza pedaggi, garantendo anche un'opzione per la riduzione dei costi che ottimizza la lunghezza del tragitto e il pagamento dei pedaggi.

Un'altra interessante novità dell'aggiornamento è l'inclusione di un numero maggiore di dettagli utili su Maps. Probabilmente, l'aggiunta più utile per gli automobilisti è quella dei semafori stradali, che saranno dotati di un'apposita icona posizionata sulla cartina, in modo da avvisare in anticipo il guidatore della presenza di un possibile stop.

Sempre per facilitare la navigazione su strade sconosciute, Maps presenta ora degli edifici più dettagliati, in modo che gli autisti possano orientarsi più facilmente semplicemente dando un'occhiata alla forma delle case e dei palazzi che li circondano.



Infine, in alcune città Google modificherà persino la forma stessa delle strade, inserendo per esempio dettagli come isole di traffico, corsie intermedie e altri ostacoli. Intanto comunque, vi ricordiamo che gli autovelox sono quasi scomparsi da Google Maps a causa di una serie di limitazione governative implementate lo scorso novembre.