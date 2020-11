Google Maps si aggiorna: nuova modalità Guida e informazioni sul COVID-19

Google Maps ha ricevuto un altro aggiornamento per rendere l’esperienza d’uso degli utenti ancora migliore: dopo l’update alle indicazioni di piste ciclabili e bike sharing, ora nel navigatore di Big G arriveranno la modalità Guida dell’Assistente Google, che darà accesso ai controlli vocali mentre guidi, e anche informazioni contro il COVID-19.

Partiamo dalla modalità Guida, avvistata nella sua nuovissima interfaccia già a settembre: essa rende facilmente accessibili applicazioni come YouTube Music, Spotify, Google Podcast e altre ancora per il controllo dei brani musicali in riproduzione, ma anche le app integrate Chiamate e Messaggi per rispondere a tutti senza distrarsi durante la guida.

Ma la vera novità sono tutti i miglioramenti alle informazioni riguardanti la diffusione del COVID-19: ora infatti Google Maps includerà dati sulla quantità di casi rilevati in un’area specifica, nonché tutti i collegamenti alle notizie fornite dalle autorità locali. Non mancano pure dettagli sull’affollamento dei trasporti pubblici in tempo reale, grazie anche al contributo degli utenti che rendono disponibile il loro feedback su determinati percorsi; o anche informazioni sul cibo da asporto, mostrando i tempi di previsione della consegna e rendendo possibile l’ordinazione di cibo direttamente tramite l’app.

C’è però un piccolo dettaglio che a noi utenti italiani non piacerà: mentre le informazioni sulla diffusione del virus arriveranno globalmente, i dati su trasporti pubblici e cibo da asporto potrebbero non arrivare in Italia, dato che attualmente il loro lancio è previsto soltanto in Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Brasile e India. Allo stesso modo, l’assistente alla guida arriverà in anteprima negli USA per poi giungere nel resto del mondo solo dopo una prima fase di rilascio test.

Altra novità che dovrebbe invece arrivare in tutto il mondo riguarda la possibilità di aggiornare Street View con nostri video di viaggi in qualsiasi parte del globo, facendo sì che in futuro ogni zona, anche le più sperdute, possa ricevere nuove immagini più recenti.