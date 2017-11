Google Maps aggiorna le proprie mappe rendendole più chiare e colorate

Google Maps ha annunciato un aggiornamento grafico per la sua cartografia. Si tratta di una serie di modifiche che rendono più facile e chiara la consultazione delle mappe e l'individuazione dei punti d'interesse.

Le mappe sono state rinnovate con nuovi elementi grafici e colori più omogenei, che donano all’interfaccia un aspetto più chiaro ed intuitivo. Le informazioni nelle mappe presenti nelle schermate di esplorazione, guida, trasporto e navigazione sono ora mostrate in maniera contestuale, a seconda della modalità in cui ci si trova, cosa che migliora la visualizzazione ed evita la presenza di dati meno utili a schermo.

Il nuovo schema di colori per i punti d’interesse rende più semplice la ricerca di ristoranti, ospedali, monumenti o altri luoghi importanti, tutti contrassegnati da piccole icone completamente rinnovate. Inoltre tutti i punti d'interesse sono stati suddivisi in otto categorie contraddistinte da un colore ben preciso.

Le novità di Google Maps saranno abilitate per tutti gli utenti nelle prossime settimane e riguarderanno tutte le piattaforme. Infatti, oltre al sito web e alle app per Android e iOS, la nuova grafica sarà utilizzata anche per le integrazioni di Maps con Assistant, Ricerca, Earth e Android Auto, sia su desktop che su mobile.