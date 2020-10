Google Maps aggiornerà le indicazioni di piste ciclabili e bike sharing

In questo mese non sarà soltanto la navigazione in realtà aumentata di Google Maps ad aggiornarsi introducendo nuovi segnali nei punti più importanti della città e la condivisione della posizione in Live View; anche i percorsi ciclabili presenti nelle mappe delle città principali riceveranno un update molto interessante per ciclisti e non.

Stando a dati raccolti di recente dal colosso di Mountain View, tra febbraio 2020 e queste giornate c’è stato un aumento del 69% delle richieste di indicazioni per i ciclisti da parte degli utenti. Per questo motivo Google Maps ora utilizzerà algoritmi, IA e dati di crowdsourcing per aggiornare e rendere più precise tutte le informazioni su piste ciclabili e percorsi ideali per chi ama viaggiare in bicicletta.

Vishal Dutta, product manager di Google Maps, ha affermato: “Durante la COVID-19, sia che le persone guidino per fare esercizio sia che si spostino in sicurezza per andare al lavoro, rendiamo più facile per i ciclisti di tutto il mondo andare in bicicletta", chiedendo anche a Big G di invitare le agenzie governative locali a condividere i cambiamenti alle piste ciclabili attraverso strumenti di caricamento dei dati geografici.

Ovviamente tali novità saranno utili anche a chi non possiede una bicicletta o chi preferisce affidarsi al bike sharing, anzi Google Maps fornirà anche informazioni molto più dettagliate su quest’ultima pratica come percorsi a piedi per raggiungere le stazioni di attracco e la disponibilità delle biciclette in tempo reale.

Altra novità in arrivo su Google Maps è l’interfaccia completamente nuova per l’utilizzo durante la guida, entrato in fase di test a fine settembre e disponibile soltanto ad alcuni utenti casuali.