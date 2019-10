Google Maps: su Android arriva la navigazione in incognito

Dopo i test di qualche settimana fa, che hanno seguito l'annuncio arrivato nel corso dell'I/O 2019, Google ha finalmente iniziato la distribuzione della navigazione in incognito per la versione Android di Google Maps. Il funzionamento sarà praticamente uguale a quella presente su Google Chrome.

Basta infatti cliccare sull'icona contenente la propria immagine del profilo in alto a destra e quindi selezionare "abilita modalità incognito" per accedere al nuovo sistema di navigazione che non memorizzerà alcun dato di navigazione, tanto meno la cronologia.

In questo modo Google non potrà nemmeno mostrare annunci pubblicitari contestuali alle posizioni visitate, il che rappresenterà sicuramente un motivo in più per molti utenti che la utilizzeranno.

La nuova funzione, come sottolineato da Google in un post pubblicato sul blog ufficiale a firma Eric Miraglia, rientra nella nuova strategia societaria del motore di ricerca che mira a garantire maggiore privacy agli utenti.

Nel post, il motore di ricerca spiega che la modalità di navigazione in incognito è già disponibile su Chrome e YouTube, e l'espansione a Google Maps su Android segna un altro importante punto di svolta. Miraglia ha anche annunciato che il lancio su iOS è prossimo ma non ha fornito indicazioni sulla data di disponibilità.

Inoltre, Google ha anche annunciato che consentirà agli utenti di eliminare automaticamente la cronologia di YouTube, proprio come avviene con la cronologia delle posizioni e le attività sul web. Google Assistant al contempo sarà in grado di gestire i comandi relativi alla privacy.

Sempre a livello di sicurezza è stato annunciato oggi anche il lancio di Password Checkup.