Google Maps su Android permette di cambiare l'icona del veicolo: ecco come

Google Maps sta ricevendo molte novità di recente: a fine settembre è stata scoperta una nuova interfaccia inedita per l’uso durante la guida, in arrivo a breve, mentre ora silenziosamente sono arrivate nell’app per Android delle icone inedite per il veicolo visibile durante la navigazione: ecco dove trovarle e come cambiarle.

A partire dall’aggiornamento di Google Maps versione 10.52.2 per Android sarà possibile personalizzare l’icona del tuo veicolo, passando dalla classica freccia blu con cerchio bianco a un’automobile rossa, un SUV giallo o un pick-up verde. Comparsa prima su iOS che sul sistema operativo del robottino verde, a sorpresa degli utenti, questa funzionalità prettamente estetica permetterà di dare un po’ più vita a Google Maps. Questa novità però non è stata ancora confermata ufficialmente da Big G, anzi sembrerebbe apparire nelle pagine di supporto ufficiali soltanto come aggiunta per iPad e iPhone.

Per selezionare il veicolo desiderato prima di tutto bisognerà avviare la navigazione; soltanto in seguito si potrà toccare l’icona della freccia per far apparire un piccolo menu a comparsa che consentirà la personalizzazione. Una volta selezionata la nuova icona, essa apparirà come modello 3D in movimento soltanto quando si inizierà a guidare.

Altra aggiunta interessante su Google Maps riguarda la navigazione in realtà aumentata, lanciata ad agosto 2019 su Android e iOS e recentemente aggiornata per introdurre punti di interesse e negozi locali nelle città, ma anche la condivisione della posizione Live View con altri contatti.