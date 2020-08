Google Maps si arricchisce dell'elenco degli alberi monumentali italiani

Google sta rinnovando il suo servizio Maps con mappe più dettagliate. In quel caso si tratta di funzionalità rivolte a tutto il mondo, ma adesso c'è una novità legata al nostro Paese.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ANSA, l'elenco degli alberi monumentali stilato direttamente dal Mipaaf (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) è ora disponibile su Google Maps. Lo potete trovare direttamente in calce alla notizia oppure vi basta fare un salto sull'apposita pagina del servizio di Google. In ogni caso, l'elenco è stato aggiunto dal Mipaaf mediante la funzionalità che permette agli utenti di creare mappe su Google Maps. Insomma, per amore di completezza, non si tratta di un'iniziativa portata svolta dall'azienda di Mountain View.

Detto questo, la mappa consultabile tramite il servizio di Google è sicuramente molto interessante, dato che consente di localizzare oltre 3500 alberi monumentali. In precedenza era necessario inserire latitudine e longitudine per effettuare la localizzazione, ma ora diventa tutto più semplice. Interessante il fatto che, premendo su un determinato albero, compaiano anche varie informazioni utili relative ad esso, dal genere alla specie, passando per il contesto in cui si inserisce.

Insomma, una novità che consente alle persone di conoscere meglio il territorio che le circonda tramite gli alberi monumentali.