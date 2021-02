Google Maps, arrivano i prezzi dei distributori di benzina in Italia

Quella di oggi 9 febbraio 2021 si sta rivelando una serata di novità interessanti in campo tecnologico per quel che concerne l'Italia. Infatti, dopo l'apertura dei preordini dell'Internet satellitare di SpaceX, arriva un'altra notizia intrigante per il nostro Paese. Infatti, su Google Maps sono stati aggiunti i prezzi dei distributori di benzina.

Infatti, stando anche a quanto riportato da SmartDroid, molti utenti europei stanno iniziando a vedere in queste ore la comparsa delle succitate informazioni. Incuriositi dalla nuova funzionalità, abbiamo effettuato qualche prova e scoperto che i prezzi dei distributori di benzina sono accessibili anche per quel che concerne l'Italia.

Basta infatti utilizzare l'ultima versione stabile di Maps, cercare il nome di un distributore di benzina e premere sopra all'apposito riquadro. Se non riuscite a vedere i prezzi, potreste pensare di provare ad accedere al programma Beta. Per fare questo, potete iscrivervi al programma mediante il portale ufficiale, accedendo con il vostro account Google e premendo sul pulsante "Diventa un tester". Dopodiché, vi basta scaricare l'ultima versione dell'app dal Play Store.

Tra l'altro, in alcuni casi vengono indicati, ad esempio, anche il prezzo di metano e diesel. Insomma, sicuramente si tratta di una novità interessante, anche se non è chiaro quando arriverà per tutti. Considerate infatti che al momento questa funzionalità non sembra essere disponibili per tutti i distributori, ma solamente per alcuni.