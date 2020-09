Google Maps, in arrivo nuova interfaccia inedita per l'uso durante la guida

Dopo il grande aggiornamento di agosto che ha visto tutte le mappe di Google Maps cambiare forme e colori per diventare più chiare, intuitive e belle da vedere, ora arriverà anche un update importante all’interfaccia dell’app quando la si utilizza durante la guida, rendendola simile a quella già presente su Android Auto.

Visibile sia in copertina che, con più dettagli, in calce all’articolo, questa sequenza di screenshot della nuova UI ci svela la presenza di tre pulsanti nella parte inferiore dello schermo: uno per la dettatura, un altro a destra per una serie di altre schermate che vedremo in seguito, e un terzo non visibile utilizzabile come scorciatoia per ritornare alla schermata di navigazione quando non è quella utilizzata in un certo momento. Appena sopra si trovano i comandi per la riproduzione di canzoni, con un testo dalle dimensioni sufficientemente elevate da permettere al conducente di non distrarsi durante la guida.

Il resto della schermata, invece, è occupato completamente dal GPS con tutte le indicazioni del caso annesse. Nella schermata “home screen”, quella accessibile nella parte inferiore destra dello schermo, compaiono invece tutte le app principali: chiamate, messaggi, Telegram, WhatsApp, Spotify, Samsung Music, YouTube Music, e tante altre ancora (ovviamente selezionabili dall’utente). Tra queste app, a trarne vantaggio è ovviamente YouTube Music poiché avrà un’interfaccia dedicata ancora più semplice da usare.

Attualmente questo aggiornamento è ancora in fase di test ed è disponibile soltanto ad alcuni utenti casuali; in ogni caso, il rilascio globale è atteso per le prossime settimane. Tra le tante funzionalità in arrivo c’è anche quella che permette di vedere i semafori presenti nei dintorni, per capire qual è il percorso più efficiente da seguire.